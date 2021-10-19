Гасперини: «Не считаю, что «МЮ» находится в кризисе»

Завтра, 20 октября, «Манчестер Юнайтед» будет на своем поле принимать «Аталанту» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер итальянской команды Джан Пьеро Гасперини заявил, что его подопечным будет трудно добыть положительный результат.

«Клубы АПЛ – это элитный уровень. Сложная игра, но это возможность стать сильнее. Не считаю, что «МЮ» находится в кризисе. Криштиану Роналду – экстраординарный игрок, его цифры говорят сами за себя, такого форварда надо опасаться», - поделился Гасперини на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Аталанта» на данный момент возглавляет свой квартет, набрав четыре очка в двух предыдущих играх.