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Лига чемпионов

​Уан-Биссака может сыграть с «Аталантой», апелляцию удовлетворили

15 Октября 2021 • 19:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Аталанта
1.80 4.10 4.10
20.10 22:00

Апелляционный комитет УЕФА удовлетворил заявление «Манчестер Юнайтед», не согласившегося с двухматчевой дисквалификацией защитника Аарона Уан-Биссаки. Футболист, напомним, получил красную карточку за грубую игру в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Дисквалификация Аарона Уан-Биссаки была сокращена до одной игры. Её защитник уже пропустил, не сыграв во втором туре Лиги чемпионов против «Вильярреала». Таким образом, Уан-Биссака сможет помочь «красным дьяволам» в поединке против «Аталанты», который состоится в ближайшую среду, 20 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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