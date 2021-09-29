Пятов подвёл итоги матча с «Интером»

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов отреагировал на ничейный результат в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Вице-чемпион Украины встречался с миланским «Интером».

За 90 минут команды не забили ни одного гола. Пятов обновил свой Instagram, поделившись впечатлениями от матча.

Вратарь отметил, что команда была нацелена на победу. В дальнейшем «Шахтёр» продолжит бороться за очки без компромиссов.

Также Пятов пожелал здоровья форварду Лассине Траоре. Нападающий получил травму ещё на 10-й минуте встречи и досрочно покинул поле.

Сейчас в активе украинского клуба одно набранное очко по итогам двух встреч.