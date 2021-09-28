Зацикленные на нулях: «Шахтёр» с «Интером» опять явили ничью и остались в нижней двойке таблицы группы

В одном из двух матчей ранневечернего слота Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» принимал миланский «Интер» в Киеве.

Чего ждать в нынешней Лиге чемпионов от «Шахтёра», вообще непонятно. В раунде плей-офф квалификации «горняки» обыграли на выезде «Монако», а вот в домашнем матче откровенно провалили первый тайм и по игре не должны были проходить дальше, но чудесным образном спаслись. Потом, в первом туре группового этапа, донетчане поехали в гости к самой слабой на бумаге команде и проиграл молдавскому «Шерифу» 0:2. Но «Интер» тоже имел ноль очков после первого тура – в середине сентября он уступил мадридскому «Реалу». Кстати, в прошлом сезоне компанию «нерадзурри» в группе составляли также «Шахтёр» и «Реал», и в итоге итальянская команда заняла последнее место. Так что нынешняя Лига чемпионов для миланцев особенно принципиальна.

Первый тайм оказался по счёту нулевым, а по зрелищности – средним. «Шахтёр» смотрелся солиднее, чем с «Шерифом», и играл нормально. Гости, у которых имя громче, не имели преимущества на поле. Мячом больше владели «горняки». На первых минутах получил травму, несовместимую с продолжением матча, Лассина Траоре, и его увезли с поля на электрокаре. В паре случаев мяч проходил в опасной близости от ворот Хандановича – это били Соломон и Алан Патрик. В районе четверти часа игры Барелла угодил в штангу. Чуть позже Лаутаро Мартинес прямо с центра поля перекинул мяч и через Пятова, и через ворота. На 29-й минуте Мартинес здорово вырвался на свободное пространство по левому полуфлангу и пробил рядом с дальней штангой, но там лайнсмен зафиксировал офсайд. Хозяйским ответом спустя минуту был дальний выстрел от Педриньо по центру – мяч просвистел над перекладиной. На 34-й минуте Джеко получил отличный шанс на угловом после отскока, но неудачно пальнул с лёта поверх створа, а ведь дистанция была маленькой.

Второй тайм прошёл преимущественно под знаком позиционных попыток «Шахтёра» взломать чужую оборону. Правда, результативных дивидендов такая картина игры «горнякам» не приносила. Моментов то особо у хозяев не возникало. На 50-й минуте Додо сделал перспективный прострел с правой стороны, и Педриньо пробовал его замыкать, однако Шкриньяр подставил ногу, и мяч ушёл на угловой. Но поставить на поток такие шансы или полушансы донетчанам не удавалось. В середине тайма они могли сами пропустить глупый гол, когда Пятов организовал потерю недалеко от своих ворот. Лаутаро Мартинес имел отличный шанс наказать оппонентов за грубую ошибку, но вместо этого благодушно простил их, запулив снаряд выше створа. Де Дзерби был эмоционален на бровке и схватил жёлтую карточку. Он выпускал на замену Мудрика, наверняка памятуя, что тот принёс «горнякам» победу в ответном матче с «Монако», но в конце именно гости заиграли активнее и имели два момента (Пятов выручил во время острых ударов Корреа и де Врея).

«Шахтёр» и миланский «Интер» являют миру общую нулевую ничью третий раз подряд – в прошлом году в группе Лиги чемпионов у них были такие же очные результаты. Значит, по итогам второго тура донетчане и «нерадзурри» останутся в нижней половине таблицы квартета.

Кирилл Иванцов