Гендиректор «Шахтёра»: «Интер» смотрится очень хорошо»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал предстоящее соперничество с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Интер» смотрится очень хорошо. «Интер» мне понравился больше, чем «Реал». Они серьезно усилились и показывают хороший футбол», – приводит слова топ-менеджера «горняков» клубная пресс-служба.

Напомним, что «нерадзури» летом сменили тренера, пригласив вместо Антонио Конте Симоне Индзаги, а также лишились Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими.

После летней перестройки «Интер» занимает третье место в Серии А с 14 набранными очками в шести матчах.