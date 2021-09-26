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Гендиректор «Шахтёра»: «Интер» смотрится очень хорошо»

26 Сентября 2021 • 18:10 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Интер Милан
28.09 19:45

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал предстоящее соперничество с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Интер» смотрится очень хорошо. «Интер» мне понравился больше, чем «Реал». Они серьезно усилились и показывают хороший футбол», – приводит слова топ-менеджера «горняков» клубная пресс-служба.

Напомним, что «нерадзури» летом сменили тренера, пригласив вместо Антонио Конте Симоне Индзаги, а также лишились Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими.

После летней перестройки «Интер» занимает третье место в Серии А с 14 набранными очками в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Шахтёр Донецк Лига Чемпионов Сергей Палкин
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