Педриньо: «Будем идти вперёд и усердно работать»

Хавбек донецкого «Шахтёра» Педриньо поделился впечатлениями от поединка с миланским «Интером» в Лиге чемпионов. Матч завершился вничью 0:0.

Футболист отметил, что команда хорошо подготовилась к матчу. Игроки чувствуют себя отлично.

Педриньо не скрывает, что хотел бы добиться победы. Он рад, что донецкий клуб показал хороший футбол.

«Будем идти вперёд и усердно работать», - цитирует Педриньо Sport.ua.

«Шахтёр» и миланский «Интер» являют миру общую нулевую ничью третий раз подряд – в прошлом году в группе Лиги чемпионов у них были такие же очные результаты. По итогам второго тура донетчане и «нерадзурри» остались в нижней половине таблицы квартета.

В этой группе также был сыгран ещё поединок. «Шериф» в гостях сенсационно победил мадридский «Реал» со счётом 2:1.