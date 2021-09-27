Де Дзерби считает, что «Интер» стал сильнее в новом сезоне

Наставник «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился своим мнением касаемо ближайшего соперника донецкой команды в Лиге чемпионов.

Во втором туре еврокубка «горнякам» предстоит сыграть против «Интера» на «Олимпийском» в Киеве.

«Интер – очень сильная команда. В этом сезоне они даже сильнее, чем в прошлом. Но мы будем готовы к этому. Знаем, что «Интер» - сложный соперник», - приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.

Итальянский коуч «Шахтёра» уверяет, что миланцам удалось сполна восполнить потери Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, подписав в межсезонье новых сильных исполнителей.

Напомним, что летом «Интер» обзавёлся также новым тренером, сменив Антонио Конте на Симоне Индзаги.