Симоне Индзаги: «Шахтёр» сыграл достойно

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Игра закончилась вничью 0:0.
По мнению специалиста, был немного странный матч. Команды обошлись без голов, хотя и создали приличное количество моментов.
Индзаги отметил действия Андрея Пятова, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности.
По мнению тренера «нерадзурри», «Шахтёр» сыграл достойно. Видно, что Роберто де Дзерби подготовил команду.
«Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная», - цитирует Индзаги Sport.ua.