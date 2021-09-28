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Лига чемпионов

Симоне Индзаги: «Шахтёр» сыграл достойно

28 Сентября 2021 • 22:44 Комментировать
Шахтёр Донецк
0:0
Интер Милан
окончен

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Игра закончилась вничью 0:0.

По мнению специалиста, был немного странный матч. Команды обошлись без голов, хотя и создали приличное количество моментов.

Индзаги отметил действия Андрея Пятова, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

По мнению тренера «нерадзурри», «Шахтёр» сыграл достойно. Видно, что Роберто де Дзерби подготовил команду.

«Команды в группе достаточно сбалансированы. Группа равная», - цитирует Индзаги Sport.ua.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Шахтёр Донецк Симоне Индзаги Лига Чемпионов
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окончен Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
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Идет 95 минута РБ Лейпциг 1:2 Брюгге 1.58 4.5 5.4
Идет 93 минута ПСЖ 2:0 Манчестер Сити 2.26 3.7 3.05
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