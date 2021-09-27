Степаненко не считает уместными сравнения Джеко с Лукаку

Опорный полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко пообщался с прессой в преддверии очередного матча с «Интером» в Лиге чемпионов.

В начале сезона 2021/2022 чемпионы Италии лишились Ромелу Лукаку – бельгиец был продан в «Челси». На его позицию миланцы пригласили другого форварда таранного типа - Эдина Джеко.

«Не думаю, что правильно сравнивать Лукаку и Джеко. Они где-то в похожем стиле играют, но как по мне, Лукаку более мощный форвард. Джеко более мобильный», - цитирует Степаненко сайт УЕФА.

Трансляция матча «Шахтёр» - «Интер» будет доступна на сайте Liveresult.ru.