Шкриньяр признан лучшим игроком матча «Шахтёр» — «Интер» по версии WhoScored

Закончился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и миланским «Интером». Команды не выявили сильнейшего и разошлись миром - 0:0.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов в матче.

Лучшим на поле стал центральный защитник итальянского клуба Милан Шкриньяр. Он получил оценку 7,9.

«Шахтёр» и миланский «Интер» являют миру общую нулевую ничью третий раз подряд – в прошлом году в группе Лиги чемпионов у них были такие же очные результаты. Значит, по итогам второго тура донетчане и «нерадзурри» останутся в нижней половине таблицы квартета.

В эти минуты проходит ещё один матч данного квартета, в котором мадридский «Реал» принимает «Шериф».