Де Врей рад снова играть под руководством Индзаги

Стефан де Врей посетил предматчевую пресс-конференцию накануне поединка с «Шахтёром» во втором туре Лиги чемпионов.

Голландский защитник «нерадзури» ответил на вопрос, каково это снова выступать за команду Симоне Индзаги. Защитник и тренер хорошо знакомы по совместной работе в «Лацио».

«Несмотря на смену тренера, многое в клубе осталось на своих местах. Изменения не коснулись нашей игровой схемы. Разве что мы стали больше играть в атаку, чаще создаём моменты.

Рад, что вновь выступаю под руководством Индзаги. Не скажу, что за три года многое поменялось. Доволен, что он привёл за собой свой тренерский штаб», - цитирует де Врея сайт УЕФА.