​Жулио Сезар: «Наш требл родился в Киеве»

Экс-голкипер «Интера» Жулио Сезар вспомнил о сезоне 2009/2010, когда «нерадзурри» под руководством Жозе Моуринью оформили требл.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» тогда завершил вничью три стартовых матча, пока в начале ноябре не обыграл «Динамо» в Киеве со счётом 2:1 благодаря голам на 86-й и 89-й минутах.

«Киев повлиял на нашу судьбу, именно там родился треб. На Украине произошёл переломный момент. Сегодняшний «Интер» тоже может добраться до финала», - сказал Сезар в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сегодня, 28 сентября, «Интер» сыграет в Киеве против донецкого «Шахтёра».