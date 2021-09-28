Лассина Траоре получил травму в матче с «Интером»

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Интером».

В начале встречи форвард «Шахтёра» Лассина Траоре получил травму. Игрока увезли с поля на электромобиле. Вместо него на поле вышел Тете.

Стоит отметить, что Траоре травмировался в борьбе с Дензелом Дюмфрисом, который пошёл в подкат. Вывернулась у футболиста нога при приземлении на газон.

Пока в активе «Шахтёра» ни одного очка. В первом туре вице-чемпион Украины потерпел поражение от тираспольского «Шерифа».