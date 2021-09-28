Марлон: «Шахтёр» хотел победить «Интер»

Футболист донецкого «Шахтёра» Марлон отреагировал на результат поединка 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Интером». Команды не смогли забить друг другу (0:0).

Он отметил, что «оранжево-чёрные» показали сбалансированную игру. Хозяева стремились завоевать три очка, но не получилось. Причина в том, что не удалось реализовать голевые моменты.

«Шахтёр» хотел победить «Интер». Теперь постараемся обыграть «Реал», - цитирует Марлона пресс-служба УЕФА.

В эти минуты в этом квартете подходит к концу поединок между мадридским «Реалом» и молдавским «Шериф». Клуб из Тирасполя сенсационно выиграл первый тайм в Испании, но пока счёт равный - 1:1.

Матч в Мадриде между «королевским клубом» и «Шерифом» начался в 22:00 мск.