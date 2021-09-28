Де Дзерби доволен ничейным результатом в матче с «Интером»

Наставник донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби оценил игру команды в поединке с миланским «Интером». Команды за 90 минут не смогли забить друг другу.

По словам специалиста, соперник создал сложности его команде. Однако де Дзерби доволен ничейным результатом. Роберто отметил, что 0:0 с такой командой - это престижно.

Де Дзерби пока не думает о «Реале». Команда сосредоточена на предстоящем матче с «Динамо» в УПЛ.

Наставник прокомментировал и травму форварда Ласcины Траоре. Нападающий получил повреждение на 10-й минуте и досрочно покинул поле.

«У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо», — цитирует де Дзерби пресс-служба УЕФА.

После двух туров в активе донецкого клуба одно очко.