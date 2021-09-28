Антирекорд Акинфеева жив: Пятов впервые за 28 матчей в Лиге чемпионов сохранил ворота сухими

Голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов в текущем сезоне начал приближаться к своему коллеге по амплуа из московского ЦСКА, Игорю Акинфееву, по показателю пропущенных голов в матчах Лиги чемпионов подряд.

Украинец пару недель назад достиг отметки в 27 поединков – именно столько игр кряду вратарю не удавалось сохранить свои ворота сухими. Впрочем, сегодня «горняки» сумели удержать ничейный счет в противостоянии с «Интером» (0:0), благодаря чему серия Пятова прервалась. В последний раз представитель «Шахтёра» отстоял на ноль в Лиге чемпионов еще в далеком 2015 году против «Баварии».

Напомним, что Акинфеев в свое время побил данный антирекорд, пропустив в 39 матчах европейского турнира подряд.