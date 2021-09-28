Защитник «Интера»: «Уверены, что выйдем из группы Лиги чемпионов»

Защитник Стефан де Врей, выступающий за миланский «Интер», пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против донецкого «Шахтёра» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Хоть мы и проиграли «Реалу», у нас по-прежнему есть уверенность в том, что выйдем из группы. В предстоящих матчах «Интеру» нужно доказать свои намерения. В первом туре было поражение, поэтому сейчас важно набрать очки», - приводит слова голландского футболиста Calciomercato.

Матч «Шахтёр» - «Интер» состоится во вторник, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.