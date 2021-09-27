Симоне Индзаги – о «Шахтёре»: «Клуб очень вырос в развитии»

Уже завтра, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» на своем поле будет принимать «Интер» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды проиграли свои стартовые поединки, что делает этот поединок еще более важным для обеих сторон.

Это также понимает и наставник итальянцев Симоне Индзаги, который на предматчевой пресс-конференции начал расхваливать соперника. «Помню, как 21 год назад забивал в ворота «Шахтёра». Сейчас они выросли в развитии, стали сильнее и более амбициозными. Предыдущие встречи «Интера» с украинцами на международной арене тому подтверждение», - сказал Индзаги пресс-службе УЕФА.

Стоит напомнить, что в клубном рейтинге европейских команд «Шахтёр» на данный момент находится выше «Интера» благодаря своим стабильным выступлениям в еврокубках.