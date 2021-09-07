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Лига чемпионов

Роналдо – о шансах «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов: «Они в поул-позиции»

07 Сентября 2021 • 14:34 Комментировать (1)
Брюгге
...
ПСЖ
10.00 6.00 1.27
15.09 22:00

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо оценил шансы «Пари Сен-Жермена» добиться наконец-то своей большой цели – выиграть Лигу чемпионов.

Несмотря на солидную летнюю закупку, «зубастик» не спешит отдавать кубок чемпионов в руки парижан.

«Пока рано говорить о том, кто может стать триумфатором Лиги чемпионов. Только на этапе четвертьфинала финальная картина начинает вырисовываться. «ПСЖ» в поул-позиции, но разговоры – это одно, а другое дело – игра.

Я провёл в «Реале» пять сезонов, но так и не смог выиграть Лигу чемпионов. Нельзя просчитать математически, кто станет победителем, даже если у вас в составе лучшие игроки, что применимо к «ПСЖ», - приводит слова Роналдо RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо ПСЖ Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Сентября 2021 в 15:20
надеюсь на очень шумный провал этой помойки
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