Мбаппе травмировался в матче с «Брюгге»

Звездный форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе не доиграл вчерашний поединок против бельгийского «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Нападающий не смог провести на поле все 90 минут. Игрок повредил лодыжку и был заменен на старте второй половины матча.

Главный тренер команды Маурисио Почеттино прокомментировал травму игрока: «Килиан повредил лодыжку. В четверг он пройдет медобследование, после которого станет известна степень серьезности травмы».

Во втором туре парижский коллектив на своем поле примет «Манчестер Сити». Матч пройдет 28 сентября.