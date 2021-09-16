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Лига чемпионов

Андер Эррера рассказал, почему «ПСЖ» не смог обыграть «Брюгге»

16 Сентября 2021 • 00:33 Комментировать
Брюгге
1:1
ПСЖ
окончен

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов получился богатым на сенсации – одной из них стал бельгийский «Брюгге», который на своем поле сумел отобрать очки у звездного состава «ПСЖ».

Полузащитник французов Андер Эррера, забивший гол в данном противостоянии, признался, чего же команде не хватило для победы. «Из-за перерыва на матчи сборных мы не тренировались в полном составе, из-за чего испытывали проблемы по ходу встречи. Но, нам нельзя оправдываться, а так, мы действительно сегодня хотели победить» - приводит слова испанца пресс-служба УЕФА.

Отметим, что свой первый полноценный поединок за «ПСЖ» провел Лионель Месси, но отметиться голевыми действиями аргентинцу не удалось.  

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге ПСЖ Андер Эррера
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