Месси – третий полевой игрок в истории Лиги чемпионов, достигнувший отметки в 150 матчей

Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» на игру с «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов. Примечательно, что это первое появление аргентинца в турнире не в футболке испанской «Барселоны».

Более того, Лионелю покорилось очередное достижение – он стал лишь третьим полевым игроком в истории, который провел 150 поединков в рамках главного клубного соревнования Европы. Больше только на счету у Хави, к показателю которого нападающему «ПСЖ» осталась одна игра, и у Криштиану Роналду, который далеко оторвался от Месси, имея в активе 177 матчей.

Подобными статистическими данными поделился портал Opta. Напомним, что Месси четырежды в карьере поднимал над собой трофей Лиги чемпионов.

150 - Lionel Messi will make his 150th appearance in the UEFA Champions League this evening, becoming only the third outfield player to reach this milestone in the competition (Cristiano Ronaldo, 177 & Xavi, 151). Omnipresent. pic.twitter.com/WkRg0cM0hy