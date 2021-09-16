Анелька: «Это не тот «ПСЖ», который мы хотим видеть»

Николя Анелька обрушился с критикой в адрес «Пари Сен-Жермена» после неудачного выезда французской команды в гости к «Брюгге».

Парижане с Неймаром, Мбаппе и Месси в атаке не сумели начать свой путь в новом розыгрыше Лиги чемпионов с победы, поделив с бельгийцами очки – 1:1.

«Брюгге» был лучше – и в плане интенсивности, и в работе в середине поля, и по ударам. Поздравляю их команду.

Мы ожидали от «ПСЖ» хорошей игры, но это не тот «ПСЖ», который мы хотим видеть. У них ничего не получалось. Не хватало движения», - приводит слова Анелька официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Пари Сен-Жермен» примет на своём поле текущего лидера квартета А – «Манчестер Сити».