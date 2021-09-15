Месси дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – аргентинец попал в стартовый состав на матч с «Брюгге»

Лионель Месси, перешедший этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ», попал в стартовый состав своей новой команды на поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Отметим, что это лишь второе появление аргентинца в футболке парижан, а также дебютное в рамках самого престижного турнира Старого Света.

Ранее Лионель пропускал игры «ПСЖ» по различным причинам, как, например, недостаточная физическая готовность или накладка с матчами сборной Аргентины в квалификации к чемпионату мира.

Компанию Месси в нападении против бельгийского клуба составят Неймар и Киллиан Мбаппе. Напомним, что сегодня обладатель шести «Золотых мячей» может отметиться своим первым голом в текущем сезоне.

Текстовую онлайн-трансляцию противостояния можно найти на сайте Liveresult.ru