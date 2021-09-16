Почеттино: «ПСЖ» был недостаточно хорош для матча Лиги чемпионов»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, занимающий пост рулевого французского «ПСЖ», дал комментарий после гостевого матча с бельгийским «Брюгге». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«В команде недовольны результатом. Мы были недостаточно хороши для матча Лиги чемпионов. Нам нужно еще больше работать. У нас отличный подбор футболистов, пожтому необходимо разработать идеальную схему игры. Нам потребуется немного времени», - приводит слова тренера GFFN.

Во втором туре группового этапа парижский клуб встретится с «Манчестер Сити», а «Брюгге» сыграет против «РБ Лейпцига».