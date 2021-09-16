Оуэн: «Мбаппе, Месси и Неймар вместе делают атаку «ПСЖ» слабее»

Экс-форвард сборной Англии, «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн высказался о дебютном поединке «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Многие в восторге от атакующего трио парижан. Мбаппе, Неймар и Месси – это очень мощно. Это невероятно классные футболисты. Но, играя вместе, они делают атаку слабее. Не считаю «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов. В Англии есть команды посильнее», - передает слова Майкла таблоид Daily Mail.

В стартовом туре группового этапа парижский гранд на выезде встречался с бельгийским «Брюгге». Подопечные Маурисио Почеттино сенсационно потеряли очки, расписав ничью со счетом 1:1.