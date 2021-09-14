Месси и Неймар - в заявке «ПСЖ» на матч с «Брюгге»

Тренерский штаб французского «ПСЖ» сформировал заявку команды на матч с бельгийским «Брюгге» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как информирует пресс-служба парижского гранда, вместе с командой на поединок отправятся нападающие Лионель Месси и Неймар, пропустившие последнюю игру клуба в национальном чемпионате. Звездным футболистам был предоставлен дополнительный отдых в связи с матчами за сборные.

Также отмечается, что в предстоящем поединке Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на помощь Марко Верратти. Итальянский опорник испытывает проблемы с коленом.

«Брюгге» примет «ПСЖ» на своем поле в среду, 15 сентября. Начало матча – 22:00 мск.