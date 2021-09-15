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Лига чемпионов

Какие ещё рекорды может побить Месси в «ПСЖ»

15 Сентября 2021 • 09:00 Комментировать (9)
Брюгге
...
ПСЖ
12.00 6.60 1.23
Через 10 ч. 39 мин.

Месси и «Барселона» не хотели расставаться. Лео согласился на понижение зарплаты в два раза, но Примера не разрешила зарегистрировать даже этот контракт. 34-летний обладатель шести «Золотых мячей» перебрался в «ПСЖ», куда его звали давно. Парижане провели идеальное трансферное окно и считаются главным фаворитом ЛЧ. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» рассказывает о рекордах, которые Месси может побить в составе «ПСЖ».

Стать первым футболистом за всю историю футбола, забившим 1000 голов

На профессиональном уровне Лео провёл 985 матчей, в которых забил 776 голов. Рекордсменом по количеству голов остаётся Эрвин Хельмехен (982 гола). Превзойти рекорд немца будет трудно, ведь Лео уже 34 года. А вот ворваться в топ-3 рейтинга аргентинцу под силу – на третьем месте расположился Ференц Пушкаш (808 голов).

Забить гол в 17-м розыгрыше Лиги чемпионов

В прошлом сезоне Лео повторил рекорд Райана Гиггза – забил в 16-м розыгрыше Лиги чемпионов. Но если Гиггз забивал в 16 сезонах, но не подряд, то у Месси в каждом сезоне ЛЧ были голы. Чтобы превзойти показатель валлийца, в этом сезоне Месси достаточно забить один гол.

Стать самым титулованным футболистом мира

Дани Алвес – самый титулованный игрок в мире. На счету легенды «Барселоны» на данный момент 42 трофея. Алвес – настоящий магнит для трофеев. Этот защитник брал титулы со сборной Бразилии, «Барселоной», «ПСЖ», «Ювентусом», «Севильей», бразильской «Баией». У Месси на сегодняшний день 37 трофеев и высокие шансы обогнать Алвеса.

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Выйти на первое место по количеству голов за всю историю Лиги чемпионов

Криштиану Роналду – рекордсмен по количеству голов за всю историю ЛЧ. Португалец забил 135 мячей, а его ближайший преследователь Лео Месси отстаёт на 15 голов. В пользу аргентинца возраст – Месси моложе на два года, то есть карьеру наверняка завершит позже.

Превзойти Роналду по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов

Криштиану провёл шикарный сезон-2013/14, забив 17 голов в Лиге чемпионов. У Месси самым результативным получился сезон-2011/12 – аргентинец отметился 14 мячами. В последнем сезоне у Лео были далеко не самые сильные партнеры, но теперь в атаке ему будут помогать Мбаппе, Ди Мария и Неймар.

Стать рекордсменом по количеству голов в одном сезоне Лиги 1

В сезоне-1970/71 Лиги 1 Йосип Скоблар из «Марселя» установил рекорд – забил 44 мяча в одном сезоне. За 50 лет никто не смог приблизиться к этой отметке. Больше всего шансов было у Златана Ибрагимовича в составе «ПСЖ» в сезоне-2015/16 – швед забил 38 мячей.

Стать рекордсменом по количеству трофеев в ЛЧ

Месси четыре раза брал Лигу чемпионов с «Барселоной». Рекорд принадлежит нападающему «Реала» Пако Хенто (6 раз). Но теперь Месси будет играть в клубе, который считают сильнейшим в Европе. В летнее трансферное окно парижане усилились Хакими, Данило Перейрой, Вейналдумом, Рамосом и Доннаруммой. На бумаге «ПСЖ» – главный претендент на ЛЧ, а поэтому Месси ещё может взять не один трофей.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
15 Сентября 2021 в 11:01
Авторы перепутали Лео с гелевым... Это тот любит рекорды, подсчитывать чужие забитые голы, как в случае с Пеле, и обещать невыполнимое, как в случае с желанием привести в Турин Кубок ЛЧ и ЗМ... Лео ехал в Париж только за ЛЧ... Ну, а ЗМ он и так оставит в Париже в этом году, хоть ПСЖ к нему и никакого отношения и не имеет.... Бедная манчестерская дрыг-нога изо всех сил старается мешать этому - и позирует, и интервью дает и в тарелку свою призывает всех заглядывать... Дурачок... Поезд твой ушел... Тебе в этом году даже тряпичный мяч не дадут... Для коллекции.... Кстати, у Месси он есть... Вот обидно для замыкалду.... А-ха-ха-ха...
White_Shark
15 Сентября 2021 в 11:01
Ему нужны не рекорды.
Bettega
15 Сентября 2021 в 10:58
ну из этого списка только 2 покорятся.остальные, ввиду возраста, никак
Милка
15 Сентября 2021 в 10:41
можа яшчэ агарод ўскапаць Алексу1972
Волков Валерий
15 Сентября 2021 в 10:38
Вряд ли Месси думает про эти рекорды, он играет и... зарабатывает этим на жизнь...)
ARTUR
15 Сентября 2021 в 10:14
Не думаю что ему это нужно
Id152079006
15 Сентября 2021 в 10:06
Круг от бублика, а не рекорды!!!
KLINSMANN
15 Сентября 2021 в 09:58
Давай Месси поднажми! до 40 лет ещё есть время!!!
Redwhite1959
15 Сентября 2021 в 09:20
Если бы Лео перешёл в "Аякс", то 1000 голов забил бы точно))
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