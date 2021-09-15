Леонардо: «В «ПСЖ» собрались три из пяти лучших игроков мира»

Отвечая на вопрос о шансах «ПСЖ» победить в Лиге чемпионов, спортивный директор клуба Леонардо назвал сильные стороны французской команды.

Леонардо считает, что парижан действительно можно считать фаворитом турнира по ряду причин. «У нас в составе собрались три из пяти лучших игроков мира, очевидно, что это накладывает на клуб определенный статус. Мы сделаем всё, чтобы победить, но если вдруг проиграем, то это не станет катастрофой», - поделился директор в интервью местному изданию Paris United.

Отметим, что в последние несколько лет «ПСЖ» хорошо выступает в Лиге чемпионов – в прошлом году французы добрались до полуфинала, а в позапрошлом уступили «Баварии» в решающем матче.