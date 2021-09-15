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Лига 1

Леонардо: «В «ПСЖ» собрались три из пяти лучших игроков мира»

15 Сентября 2021 • 22:20 Комментировать
Брюгге
1:1
ПСЖ
10.50 6.40 1.25
2-й тайм

Отвечая на вопрос о шансах «ПСЖ» победить в Лиге чемпионов, спортивный директор клуба Леонардо назвал сильные стороны французской команды.

Леонардо считает, что парижан действительно можно считать фаворитом турнира по ряду причин. «У нас в составе собрались три из пяти лучших игроков мира, очевидно, что это накладывает на клуб определенный статус. Мы сделаем всё, чтобы победить, но если вдруг проиграем, то это не станет катастрофой», - поделился директор в интервью местному изданию Paris United.

Отметим, что в последние несколько лет «ПСЖ» хорошо выступает в Лиге чемпионов – в прошлом году французы добрались до полуфинала, а в позапрошлом уступили «Баварии» в решающем матче.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Леонардо
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