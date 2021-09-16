Кимпембе рад, что «ПСЖ» не проиграл

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе отреагировал на результат 1:1 в матче с «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на выход в стартовом составе Неймара, Мбаппе и Месси, парижанам не удалось начать свой путь в еврокубке с победы.

«Сперва хочу напомнить, что это Лига чемпионов, турнир высочайшего уровня. Нам противостояла отличная команда. Нужно понимать, как раскусить своего соперника. Матч против «Брюгге» оказался сложным. Главное, что мы не проиграли.

Следует с уважением относиться к таким командам. На бумаге у нас было преимущество, но нужно уметь доказывать это на поле», - цитирует Кимпембе Canal+.