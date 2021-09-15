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Лига чемпионов

А сколько разговоров было! «ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром не смог выиграть в Брюгге

15 Сентября 2021 • 23:51 Комментировать (3)
Брюгге
1:1
ПСЖ
окончен

«Пари Сен-Жермен» в матче против «Брюгге» выпустил с первых минут Месси, Мбаппе и Неймара, но звёздное атакующее трио не сумели забить ни разу. Отличился Эррера, но и его точного удара не хватило парижанам для победы.

 

Протокол игры  
Брюгге 1:1 ПСЖ
  15' Эррера Андер (0:1)
(1:1) Ванакен Ханс 27'  
Миньоле Симон Мата Клинтон Хендри Джек Нсоки Стенли Соболь Эдуард Сова Камаль Ритс Матс Баланта Эдер   76' Ланг Ноа   62' Ванакен Ханс Кетеларе Шарль
Запасные: Бремпт Игнасе Мехеле Брэндон Вормер Руд Уэсли Мораес Дост Бас Ламменс Сенне Персин Тибо Мауасса Фет Noah Mbamba
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду   75' (Мендеш Нуну (   75') Эррера Андер Паредес Леандро   13'   46' (Дракслер Юлиан (   46') Вейналдум Джорджиньо   46' (Данилу Перейра (   46') Месси Лионель   72' Мбаппе Килиан   51' (Икарди Мауро (   51') Неймар
Запасные: Керер Тило Алло Тедди Битумазала Натан Битшиабу Эль-Шадай Эбимбе Эрик Летелье Александр Доннарумма Джанлуиджи
15 сентября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

Владельцы «Пари Сен-Жермен» мечтают о победе в Лиге чемпионов и тратят на это серьёзные средства. Новый поход в турнире парижане начинали в Брюгге против одноимённой команда. С первых же минут в составе «ПСЖ» вышло трио Неймар - Мбаппе - Месси, от которого все ждут чудес, и было любопытно посмотреть на эту атаку в деле.

Тем не менее, в начале встречи французы могли получить большие проблемы. После обреза у свои ворот Паредес сзади грубо сыграл против Кетеларе, но даже после просмотра видеоповтора аргентинца удалять не стали. Сами же парижане почти тут же забили. Мбаппе получил мяч слева и прострелил в центр штрафной, откуда Эррера в касание пробил в противоток Миньоле.

«ПСЖ» не сбавлял темп и пытался забить ещё. Парижане были активны, но до моментов дело не доходило. В итоге на удивление гол забил «Брюгге», причём мяч получился очень похожим. После атаки левым флангом Соболь прострелил в центр штрафной, а Ванакен в касание расстрелял Наваса.

Гости тут же могли вернуть статус-кво. Месси прошёл к линии штрафной и пробил, но хозяев спасла перекладина. Вскоре уже хозяева и вовсе могли выйти вперёд. Бельгийцы заработал право на штрафной с близкого расстояния, и после выстрел Ванакена Навас с трудом вытащил мяч в падении из угла. Чуть позже Кетеларе слева вошёл в штрафную и бил в правый угол, но вратарь «ПСЖ» вновь выручил свою команду. В итоге на перерыв команды ушли при ничейном результате.

В начале второго тайма Сова отправил Ланг в правую зону штрафной, который пробил с острого угла, но Навас парировал этот удар. Почти тут же после этого парижане лишились своего атакующего трио - Мбаппе получил травму и уступил место на после Мауро Икарди. После этого обе команды старались придумать что-то впереди, но до голевых моментов дело не доходило.

Pа пятнадцать минут до конца матча Месси по центру вошёл в штрафную, сместился левее и сильно пробил в угол, но Миньоле выручил свою команду. Почти тут же хозяева едва не забили красивейший гол, когда после навеса слева Ланг бил в падении через себя, но чуть в створ не попал. В концовке матча мог забить Икарди, которы замыкал прострел Мендеша, но в створ не попал. В итоге, поединок так и завершился вничью.

В следующем туре «ПСЖ» дома сыграет с «Манчестер Сити», и это будет уже настоящая проверка для атакующего трио французского клуба. «Брюгге» же в следующем отправится туре отправится в гости к «Лейпциг».

Андрей Центров

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Брюгге Пари Сен-Жермен
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
15 Сентября 2021 в 23:57
А хде хет-трик от солнцеликого? Его ж мегаыксперты расписывали как главного снайпера всего ПСЖо. Да и Брюга по статусу для трика - самое то. Ан пока нет. нет консенсуса.
ARTUR
15 Сентября 2021 в 23:56
Сенсация?? Ия люблю Брюгге)) Месси был не плох. ли??
ARTUR
15 Сентября 2021 в 23:55
Сенсация?? Или??
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окончен Бешикташ 1:2 Боруссия Д
окончен Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
окончен Брюгге 1:1 ПСЖ
окончен Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг
окончен Атлетико М 0:0 Порту
окончен Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
окончен Спортинг Л 1:5 Аякс
окончен Ливерпуль 3:2 Милан
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