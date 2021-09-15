А сколько разговоров было! «ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром не смог выиграть в Брюгге

«Пари Сен-Жермен» в матче против «Брюгге» выпустил с первых минут Месси, Мбаппе и Неймара, но звёздное атакующее трио не сумели забить ни разу. Отличился Эррера, но и его точного удара не хватило парижанам для победы.

Владельцы «Пари Сен-Жермен» мечтают о победе в Лиге чемпионов и тратят на это серьёзные средства. Новый поход в турнире парижане начинали в Брюгге против одноимённой команда. С первых же минут в составе «ПСЖ» вышло трио Неймар - Мбаппе - Месси, от которого все ждут чудес, и было любопытно посмотреть на эту атаку в деле.

Тем не менее, в начале встречи французы могли получить большие проблемы. После обреза у свои ворот Паредес сзади грубо сыграл против Кетеларе, но даже после просмотра видеоповтора аргентинца удалять не стали. Сами же парижане почти тут же забили. Мбаппе получил мяч слева и прострелил в центр штрафной, откуда Эррера в касание пробил в противоток Миньоле.

«ПСЖ» не сбавлял темп и пытался забить ещё. Парижане были активны, но до моментов дело не доходило. В итоге на удивление гол забил «Брюгге», причём мяч получился очень похожим. После атаки левым флангом Соболь прострелил в центр штрафной, а Ванакен в касание расстрелял Наваса.

Гости тут же могли вернуть статус-кво. Месси прошёл к линии штрафной и пробил, но хозяев спасла перекладина. Вскоре уже хозяева и вовсе могли выйти вперёд. Бельгийцы заработал право на штрафной с близкого расстояния, и после выстрел Ванакена Навас с трудом вытащил мяч в падении из угла. Чуть позже Кетеларе слева вошёл в штрафную и бил в правый угол, но вратарь «ПСЖ» вновь выручил свою команду. В итоге на перерыв команды ушли при ничейном результате.

В начале второго тайма Сова отправил Ланг в правую зону штрафной, который пробил с острого угла, но Навас парировал этот удар. Почти тут же после этого парижане лишились своего атакующего трио - Мбаппе получил травму и уступил место на после Мауро Икарди. После этого обе команды старались придумать что-то впереди, но до голевых моментов дело не доходило.

Pа пятнадцать минут до конца матча Месси по центру вошёл в штрафную, сместился левее и сильно пробил в угол, но Миньоле выручил свою команду. Почти тут же хозяева едва не забили красивейший гол, когда после навеса слева Ланг бил в падении через себя, но чуть в створ не попал. В концовке матча мог забить Икарди, которы замыкал прострел Мендеша, но в створ не попал. В итоге, поединок так и завершился вничью.

В следующем туре «ПСЖ» дома сыграет с «Манчестер Сити», и это будет уже настоящая проверка для атакующего трио французского клуба. «Брюгге» же в следующем отправится туре отправится в гости к «Лейпциг».