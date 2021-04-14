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Экс-тренер «Челси»: «Порту» разочаровал меня»

14 Апреля 2021, 09:59,

Экс-тренер лондонского «Челси» Гленн Ходдл прокомментировал итог противостояния с «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Подопечные Томаса Тухеля продемонстрировали зрелый футбол. До старта встречи я говорил, что «Челси» выбрал самый оптимальный стартовый состав, и это нашло свое подтверждение на поле. Что касается португальцев, то они меня разочаровали», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей «пенсионеры» одолели «Порту» со счетом 2:1 (2:0 - в гостях, 0:1 - дома).

В полуфинале «Челси» встретится с победителем пары «Ливерпуль» - «Реал».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Порту, Гленн Ходдл
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