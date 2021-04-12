Тухель ответил на вопрос об участии Канте в матче с «Порту»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос об участии полузащитника Н'Голо Канте в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Порту».

«Я был невероятно счастлив, когда он смог поехать с нами на прошлой неделе. Но сейчас есть другие проблемы, из-за перелетов ему не хватает сна, поэтому он не смог тренироваться, как делал это обычно, поэтому мы приняли решение оставить его на скамейке запасных в матче с «Кристал Пэлас». Трудно представить такую важную игру как с «Порту» без Канте, но нам нужно быть осторожными», - цитирует немецкого специалиста пресс-служба клуба.