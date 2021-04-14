Консейсау обвинил Тухеля в оскорблениях

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау обвинил наставника «Челси» Томаса Тухеля в оскорблениях после матча.

«Этот джентльмен просто оскорбил меня. Я сообщил главному арбитру, что резервный судья всё это слышал» - сказал Консейсау на послематчевой пресс-конференции.

По информации Record, Тухель послал Консейсау в грубой форме сразу же после финального свистка, после чего в центре поля возникла потасовка, к которой подключились и игроки.

Отметим, что португальский клуб одержал гостевую победу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 1:0, но этого оказалось недостаточно, по сумме двух встреч дальше прошли подопечные Томаса Тухеля.