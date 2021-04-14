Оливейра: «Вылет из Лиги чемпионов расстраивает, но это футбол»

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14 Апреля 2021, 00:35,
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Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. В ответном матче четвертьфинала португальский клуб обыграл «Челси» (1:0), но этого оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию.
«Это расстраивает, но таков футбол. Мы должны гордиться своими выступлениями. Даже в сегодняшнем матче у нас было много моментов, в некоторые периоды игры мы превосходили «Челси». Мы хотели забить гол как можно раньше, но, к сожалению, до последних минут нам не удавалось этого сделать.
Лига чемпионов для нас закончилась, теперь настало время сосредоточиться на чемпионате Португалии», - цитирует Оливейру TVI.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Порту, Сержиу Оливейра