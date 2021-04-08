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Маунт: «Это только половина пути. Мы ещё не выполнили задачу»

08 Апреля 2021, 00:29,

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, забивший свой первый гол в Лиге чемпионов, подвёл итоги матча против «Порту» (2:0).

- Я терпеливо ждал своего шанса и реализовал его. Был шикарный пас от Жоржи, и я очень счастлив этим. Я много работаю над завершением атак, это та часть игры, в которой можно добиваться прогресса. Я очень счастлив как забитым голом, так и важной победой, - заявил молодой футболист в эфире BT Sport.

- Мы знали, что матч будет сложным. Мы знали, насколько непросто играть против «Порту». Мы гнули свою линию и заслуженно победили, но это только половина пути. Мы еще не выполнили задачу, соперник будет биться за выход в полуфинал на следующей неделе, - добавил Маунт.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Мэйсон Маунт
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