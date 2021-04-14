Тухель: «Мы заслужили выход в полуфинал»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Порту» (0:1) в ответном матче.

«Мы понимали, что это будет тяжёлый матч. Возможно, было не так приятно смотреть это по телевизору, но с бровки всё выглядело по-другому, напряжённая игра, высокие скорости.

Сложно играть против «Порту», они атакуют плавно и агрессивно, футболисты меняют позиции, пытаясь запутать соперника, важно научиться адаптироваться к этому.

Мы хорошо защищались и заслужили сухой матч. У нас были хорошие моменты, не так много, но были. Думаю, что мы заслужили выход в полуфинал, это были тяжёлые 180 минут», - цитирует Тухеля BT Sport.

В полуфинале «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» - «Ливерпуль».