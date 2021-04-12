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Консейсау – о матче с «Челси»: «Мы готовы к бою»

12 Апреля 2021, 17:57,

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау пообщался с журналистами перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы уверены в себе. Все понимают, что нам предстоит преодолеть трудное препятствие, но мы приехали сюда, чтобы сказать своё слово. Команда понимает, что представляет великий клуб и готова выложиться на полную. Нам необходимо быть одним целым, забивать голы и наслаждаться моментом.

В первом матче мы сыграли неплохо, но результат оказался неудовлетворительным, а это значит, что нам нужно стать ещё лучше. Мы готовы к бою», - цитирует Консейсау пресс-служба клуба.

Первая игра завершилась гостевой победой лондонцев со счётом 2:0.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Порту, Сержиу Консейсау
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