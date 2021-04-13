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«Челси» проиграл «Порту», но лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов

13 Апреля 2021, 23:56,

«Челси» и «Порту» выдали один из самых скучных матчей Лиги чемпионов. Португальцы в концовке вырвали победу в поединке, но в следующий раунд пробились лондонцы благодаря более крупному успеху в первой встрече.

Протокол игры  
Челси 0:1 Порту
    90' Тареми Мехди (0:1)
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Жоржиньо II Канте Н'Голо Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон   86' (Зиеш Хаким (   86') Пулишич Кристиан Хаверц Кай   90' (Жиру Оливье (   90')
Запасные: Вернер Тимо Эмерсон Палмиери Зума Курт Хадсон-Одои Каллум Абрахам Тэмми Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа
Марчесин Агустин Манафа Вилсон   75' (Нану Гомеш (   75') М'Бемба Шансель Пепе Кеплер   82' Занузи Зайду Оливейра Сержиу   46'   84' (Виейра Фабиу (   84') Груйич Марко   63' (Тареми Мехди (   63'   90') Урибе Матеус Корона Хесус   74'   75' (Диас Луис (   75'   88') Марега Мусса   75' (Эванилсон (   75') Отавио Эдмилсон
Запасные: Лейте Диогу Лум Мамаду Ромариу Сарр Маланг Мартинес Антонио III Рамош Клаудиу Фернандес Франсиско
13 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

На прошлой неделе в первой встрече, которая прошла в Севилье, но была формально домашней для «Порту», «Челси» добился довольно простой и уверенной победы со счётом 2:0. Вторая встреча также прошла в том же испанском городе, и теперь хозяевами считались уже лондонцы. Если этот статус был формальным, но вот фаворитом «синие» были очевидными.

В начале игры португальцы завладели мячом, но обострять ситуацию у них не получалось. Лондонцы довольно спокойно встречали соперников на дальних подступах к штрафной. Более того, именно «синие» и создали острый опасный момент. Маунт продвинулся к штрафной и пробил, но его выстрел был заблокирован защитником «драконов». А вот вскоре португальцы едва не открыли счёт. Рюдигер в своей штрафной покатил мяч Менди, а тот пытался сыграть в одно касание на партнёра, но Корона сыграл на перехвате и пробил, но Жоржиньо сумел встать на пути футбольного снаряда.

Однако эти моменты стали скорее исключением из правил. В целом острых моментов толком не было, что явно было на руку лондонцам. Следующего опасного момента пришлось ждать долго – лишь по истечении получаса игры Корона вновь заставил соперника понервничать. Мексиканец пробил с правого края штрафной, но в створ не попал. В итоге, первый тайм так и завершился с нулями на табло.

В начале второго тайма ничего не изменилось. Португальцы владели мячом, но также безрезультатно упирались в оборону английской команды. При этом сами лондонцы могли забить, но Пулишич не смог замкнуть передачу Чилуэлла, не попав толком по мячу. Тут же Маунт буквально расстреливал ворота, но Манафа успел в падении принять удар на себя.

Первый удар в створ случился в матче лишь в середине второго тайма, когда тареми головой после навеса Короны пробил в руки Менди. Постепенно «Челси» перехватил инициативу, прибрав контроль себе. За двадцать минут до конца матча лондонцы могли лишить соперника любых надежд на полуфинал Лиги чемпионов, но Пулишич после паса Хаверца в штрафной слишком сильно сместился во фланг, и его удар с острого угла был заблокирован.

В концовке команды оживились. Сначала Пулишич вышел на рандеву с Марчесином, но переиграть его не смог. В ответной атаке Нану навесил с фланга, и Тареми ударом ножницами записал на свой счёт красивейший гол. Однако этого не хватило португальцам. Таким образом, полуфиналистом Лиги чемпионов стал «Челси». Своего соперника английская команда узнает в среду в противостоянии «Реала» и «Ливерпуля». Что касается «Порту», то евросезон завершён, и надо бросить все силы на внутренний чемпионат, где ещё надо заслужить путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Челси, Порту
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Комментарии (6)
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1
gresnik
14 Апреля 2021, 00:12

такой Челси ну не самый сильный который с порту еле справился...ну Реал должен пройти тихо и без шума)) я в шоке...в Декабре я думал ,что вылетим в группе..а теперь есть очень большой шанс выиграть ЛЧ и Ла лигу..

0
Oleg-Chelsea
14 Апреля 2021, 00:02

Прекрасно, молодцы. Нынешний Челси вошел в лучшие 4 клуба Европы и Англии (я в какой-то мере в шоке)! Вовремя мы Лэмпса уволили)))
Достойно, друзья, с победой!!!

0
Bub
14 Апреля 2021, 00:28

Это - не лучшие.
То есть таки да, но это как имний сезон на рынке - эти помидоры или огурцы лучшие, поелику других просто нет.
" - Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны...
- Возьмите лучших из худших!" (с)

1
Bub
14 Апреля 2021, 00:02

обе комнады играли шумно, но бестолково, на авось. Порту при этом и оч грубо.
Гол в финале - красивейший гол, стоит заметить - единственное, что украсило эту игру, ежели по честному :)

0
fireland
14 Апреля 2021, 00:01
Прошли в эконом-режиме. Могли и выиграть матч, но Пулишич, который тащил всю игру, в главном моменте спорол фигню. Гол Порту хорош, пущай пересматривают. А Челси ждет Ливерпуль.
0
Oleg-Chelsea
14 Апреля 2021, 00:03

или Реал....

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