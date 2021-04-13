«Челси» проиграл «Порту», но лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов

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13 Апреля 2021, 23:56,
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«Челси» и «Порту» выдали один из самых скучных матчей Лиги чемпионов. Португальцы в концовке вырвали победу в поединке, но в следующий раунд пробились лондонцы благодаря более крупному успеху в первой встрече.
|90' Тареми Мехди (0:1)
На прошлой неделе в первой встрече, которая прошла в Севилье, но была формально домашней для «Порту», «Челси» добился довольно простой и уверенной победы со счётом 2:0. Вторая встреча также прошла в том же испанском городе, и теперь хозяевами считались уже лондонцы. Если этот статус был формальным, но вот фаворитом «синие» были очевидными.
В начале игры португальцы завладели мячом, но обострять ситуацию у них не получалось. Лондонцы довольно спокойно встречали соперников на дальних подступах к штрафной. Более того, именно «синие» и создали острый опасный момент. Маунт продвинулся к штрафной и пробил, но его выстрел был заблокирован защитником «драконов». А вот вскоре португальцы едва не открыли счёт. Рюдигер в своей штрафной покатил мяч Менди, а тот пытался сыграть в одно касание на партнёра, но Корона сыграл на перехвате и пробил, но Жоржиньо сумел встать на пути футбольного снаряда.
Однако эти моменты стали скорее исключением из правил. В целом острых моментов толком не было, что явно было на руку лондонцам. Следующего опасного момента пришлось ждать долго – лишь по истечении получаса игры Корона вновь заставил соперника понервничать. Мексиканец пробил с правого края штрафной, но в створ не попал. В итоге, первый тайм так и завершился с нулями на табло.
В начале второго тайма ничего не изменилось. Португальцы владели мячом, но также безрезультатно упирались в оборону английской команды. При этом сами лондонцы могли забить, но Пулишич не смог замкнуть передачу Чилуэлла, не попав толком по мячу. Тут же Маунт буквально расстреливал ворота, но Манафа успел в падении принять удар на себя.
Первый удар в створ случился в матче лишь в середине второго тайма, когда тареми головой после навеса Короны пробил в руки Менди. Постепенно «Челси» перехватил инициативу, прибрав контроль себе. За двадцать минут до конца матча лондонцы могли лишить соперника любых надежд на полуфинал Лиги чемпионов, но Пулишич после паса Хаверца в штрафной слишком сильно сместился во фланг, и его удар с острого угла был заблокирован.
В концовке команды оживились. Сначала Пулишич вышел на рандеву с Марчесином, но переиграть его не смог. В ответной атаке Нану навесил с фланга, и Тареми ударом ножницами записал на свой счёт красивейший гол. Однако этого не хватило португальцам. Таким образом, полуфиналистом Лиги чемпионов стал «Челси». Своего соперника английская команда узнает в среду в противостоянии «Реала» и «Ливерпуля». Что касается «Порту», то евросезон завершён, и надо бросить все силы на внутренний чемпионат, где ещё надо заслужить путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Челси, Порту
такой Челси ну не самый сильный который с порту еле справился...ну Реал должен пройти тихо и без шума)) я в шоке...в Декабре я думал ,что вылетим в группе..а теперь есть очень большой шанс выиграть ЛЧ и Ла лигу..
Прекрасно, молодцы. Нынешний Челси вошел в лучшие 4 клуба Европы и Англии (я в какой-то мере в шоке)! Вовремя мы Лэмпса уволили)))
Достойно, друзья, с победой!!!
Это - не лучшие.
То есть таки да, но это как имний сезон на рынке - эти помидоры или огурцы лучшие, поелику других просто нет.
" - Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны...
- Возьмите лучших из худших!" (с)
обе комнады играли шумно, но бестолково, на авось. Порту при этом и оч грубо.
Гол в финале - красивейший гол, стоит заметить - единственное, что украсило эту игру, ежели по честному :)
или Реал....