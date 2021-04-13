«Челси» проиграл «Порту», но лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Челси» и «Порту» выдали один из самых скучных матчей Лиги чемпионов. Португальцы в концовке вырвали победу в поединке, но в следующий раунд пробились лондонцы благодаря более крупному успеху в первой встрече.

На прошлой неделе в первой встрече, которая прошла в Севилье, но была формально домашней для «Порту», «Челси» добился довольно простой и уверенной победы со счётом 2:0. Вторая встреча также прошла в том же испанском городе, и теперь хозяевами считались уже лондонцы. Если этот статус был формальным, но вот фаворитом «синие» были очевидными.

В начале игры португальцы завладели мячом, но обострять ситуацию у них не получалось. Лондонцы довольно спокойно встречали соперников на дальних подступах к штрафной. Более того, именно «синие» и создали острый опасный момент. Маунт продвинулся к штрафной и пробил, но его выстрел был заблокирован защитником «драконов». А вот вскоре португальцы едва не открыли счёт. Рюдигер в своей штрафной покатил мяч Менди, а тот пытался сыграть в одно касание на партнёра, но Корона сыграл на перехвате и пробил, но Жоржиньо сумел встать на пути футбольного снаряда.

Однако эти моменты стали скорее исключением из правил. В целом острых моментов толком не было, что явно было на руку лондонцам. Следующего опасного момента пришлось ждать долго – лишь по истечении получаса игры Корона вновь заставил соперника понервничать. Мексиканец пробил с правого края штрафной, но в створ не попал. В итоге, первый тайм так и завершился с нулями на табло.

В начале второго тайма ничего не изменилось. Португальцы владели мячом, но также безрезультатно упирались в оборону английской команды. При этом сами лондонцы могли забить, но Пулишич не смог замкнуть передачу Чилуэлла, не попав толком по мячу. Тут же Маунт буквально расстреливал ворота, но Манафа успел в падении принять удар на себя.

Первый удар в створ случился в матче лишь в середине второго тайма, когда тареми головой после навеса Короны пробил в руки Менди. Постепенно «Челси» перехватил инициативу, прибрав контроль себе. За двадцать минут до конца матча лондонцы могли лишить соперника любых надежд на полуфинал Лиги чемпионов, но Пулишич после паса Хаверца в штрафной слишком сильно сместился во фланг, и его удар с острого угла был заблокирован.

В концовке команды оживились. Сначала Пулишич вышел на рандеву с Марчесином, но переиграть его не смог. В ответной атаке Нану навесил с фланга, и Тареми ударом ножницами записал на свой счёт красивейший гол. Однако этого не хватило португальцам. Таким образом, полуфиналистом Лиги чемпионов стал «Челси». Своего соперника английская команда узнает в среду в противостоянии «Реала» и «Ливерпуля». Что касается «Порту», то евросезон завершён, и надо бросить все силы на внутренний чемпионат, где ещё надо заслужить путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.