Маунт: «Впереди нас ждут большие игры»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Сложно желать большего, сегодня мы просто хотели довести дело до конца и пройти дальше. Мы могли бы сыграть лучше, но в первую очередь вся команда старалась играть на результат. У нас было несколько моментов, но самое главное, что нам удалось уверенно обороняться.

Все в клубе в восторге, мы находимся в отличной форме и знаем, что впереди нас ждут большие игры. Нам предстоит сыграть и в полуфинале Кубка Англии, мы хотим побеждать в каждом матче, это касается и чемпионата», - цитирует полузащитника лондонцев BT Sport.