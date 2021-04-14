Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Маунт: «Впереди нас ждут большие игры»

14 Апреля 2021, 00:40,

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.

«Сложно желать большего, сегодня мы просто хотели довести дело до конца и пройти дальше. Мы могли бы сыграть лучше, но в первую очередь вся команда старалась играть на результат. У нас было несколько моментов, но самое главное, что нам удалось уверенно обороняться.

Все в клубе в восторге, мы находимся в отличной форме и знаем, что впереди нас ждут большие игры. Нам предстоит сыграть и в полуфинале Кубка Англии, мы хотим побеждать в каждом матче, это касается и чемпионата», - цитирует полузащитника лондонцев BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Мэйсон Маунт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола