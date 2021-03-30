«Челси» с «Порту» проведут оба матча в Испании

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на календарь матчей Лиги чемпионов. Оба матча «Челси» против «Порту» в 1/4 финала главного еврокубка перенесены на нейтральное поле из-за международных коронавирусных ограничений.

Как сообщают официальные сайты клубов, поединки пройдут в Испании на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Даты и время проведения матчей остаются неизменными - 7 и 13 апреля, начало в 22:00 мск.

Для «Челси» подобная ситуация не в новинку, в предыдущем раунде «синим» также приходилось играть на нейтральном поле, в Бухаресте против «Атлетико».