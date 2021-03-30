Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Челси» с «Порту» проведут оба матча в Испании

30 Марта 2021, 16:04,

Пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние на календарь матчей Лиги чемпионов. Оба матча «Челси» против «Порту» в 1/4 финала главного еврокубка перенесены на нейтральное поле из-за международных коронавирусных ограничений.

Как сообщают официальные сайты клубов, поединки пройдут в Испании на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан». Даты и время проведения матчей остаются неизменными - 7 и 13 апреля, начало в 22:00 мск.

Для «Челси» подобная ситуация не в новинку, в предыдущем раунде «синим» также приходилось играть на нейтральном поле, в Бухаресте против «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Порту
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола