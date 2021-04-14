Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Консейсау: «Матч с «Челси» - один из лучших для меня в качестве тренера»

14 Апреля 2021, 10:09,

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау дал интервью после вылета своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Португальский клуб уступил по сумме двух матчей лондонскому «Челси» (0:2 - дома, 1:0 - в гостях).

«Горжусь парнями. Это был один из лучших матчей для меня в качестве тренера. «Порту» очень внимательно сыграл в защите против очень сильного соперника. Мы имели шансы забить гол раньше, хотя моментов было мало. Впрочем, я все равно горжусь командой», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Челси» предстоит встретиться с победителем пары «Ливерпуль» - «Реал» (Мадрид).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Порту, Сержиу Консейсау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола