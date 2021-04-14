Консейсау: «Матч с «Челси» - один из лучших для меня в качестве тренера»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау дал интервью после вылета своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Португальский клуб уступил по сумме двух матчей лондонскому «Челси» (0:2 - дома, 1:0 - в гостях).

«Горжусь парнями. Это был один из лучших матчей для меня в качестве тренера. «Порту» очень внимательно сыграл в защите против очень сильного соперника. Мы имели шансы забить гол раньше, хотя моментов было мало. Впрочем, я все равно горжусь командой», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Челси» предстоит встретиться с победителем пары «Ливерпуль» - «Реал» (Мадрид).