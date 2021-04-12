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Тухель – о матче с «Порту»: «Мы не будем менять свой подход»

12 Апреля 2021, 17:20,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что лондонский клуб не собирается играть пассивно в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Порту».

«Мы не будем менять свой подход. Для нас важно сосредоточиться на себе, показать лучшую игру – это увеличивает шансы на достижение благоприятного результата. Для «Порту» всё понятно, им нужно выйти и забить три гола, чтобы пройти дальше. Надеюсь, мы примем этот вызов.

В матчах с «Порту» вы всегда должны быть готовы к качелям, в некоторые периоды игры ваша команда владеет мячом, создает моменты, хорошо прессингует, а через несколько минут соперник может перехватить инициативу – это непросто», - цитирует Тухеля Football London.

Первый матч завершился победой подопечных Тухеля со счётом 2:0.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Порту, Томас Тухель
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