Тухель – о матче с «Порту»: «Мы не будем менять свой подход»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что лондонский клуб не собирается играть пассивно в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Порту».

«Мы не будем менять свой подход. Для нас важно сосредоточиться на себе, показать лучшую игру – это увеличивает шансы на достижение благоприятного результата. Для «Порту» всё понятно, им нужно выйти и забить три гола, чтобы пройти дальше. Надеюсь, мы примем этот вызов.

В матчах с «Порту» вы всегда должны быть готовы к качелям, в некоторые периоды игры ваша команда владеет мячом, создает моменты, хорошо прессингует, а через несколько минут соперник может перехватить инициативу – это непросто», - цитирует Тухеля Football London.

Первый матч завершился победой подопечных Тухеля со счётом 2:0.