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Пулишич: «Челси» намерен побороться за победу в Лиге чемпионов»

14 Апреля 2021, 10:43,

Вингер лондонского «Челси» Кристиан Пулишич высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов. По итогам двух встреч «пенсионеры» одолели «Порту» с общим счетом 2:1 (2:0 - в гостях, 0:1 - дома).

«Мы полностью спокойны, у нас отличный коллектив. С нетерпением ждем соперника по полуфиналу Лиги чемпионов. «Челси» намерен побороться за победу в турнире», - цитирует американского полузащитника пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «пенсионеры» сыграют против сильнейшего в паре между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». В первом матче мерсисайдцы уступили «сливочным» со счетом 1:3.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Кристиан Пулишич
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