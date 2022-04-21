Мать Мбаппе отправилась в Катар

В разгар саги о будущем Килиана Мбаппе его мать Файца Ламари отправилась в Катар, сообщает испанское издание Marca. Вместе с ней находится младший брат Килиана, Этан - он также выступает за молодежную команду «ПСЖ». Напомним, что Катар - место, откуда в бюджет «ПСЖ» поступает львиная часть бюджета, клубом владеет инвестиционный фонд из этой ближневосточной страны, руководит которым Нассер Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» отчаянно надеется сохранить Мбаппе у себя, в то время как мадридский «Реал» прикладывает все усилия, чтобы переманить его к себе. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он защищал цвета «Монако».