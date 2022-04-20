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Чемпионат Франции. 1 лига

Рамос забивает в чемпионате Франции раз в 215 минут, Месси – раз в 567 минут

20 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать (3)
Анже
0:3
ПСЖ
окончен

Результативность Серхио Рамоса и Лионеля Месси в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 за «ПСЖ» заслуживает особого внимания.

36-летний испанский центральный защитник сегодня отметился вторым голом за парижан в чемпионате Франции, сыграв при этом всего 8 матчей. В среднем на один забитый гол у Рамоса уходит чуть больше 200 игровых минут.

34-летний аргентинец провёл во французской лиге 21 матч, но отличился всего трижды. Месси поражает чужие ворота в среднем почти втрое менее интенсивно, чем его коллега-защитник – раз в 567 минут.

Напомним, что Лионель Месси и Серхио Рамос пополнили состав «Пари Сен-Жермен» прошлым летом, перебравшись из «Барселоны» и мадридского «Реала» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос
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окончен Труа 0:1 Клермон
окончен Бордо 2:2 Сент-Этьен 2.45 3.35 2.95
окончен Анже 0:3 ПСЖ 6.20 4.60 1.50
окончен Ланс 2:0 Монпелье 1.67 3.90 5.20
окончен Брест 2:1 Лион 4.30 4.05 1.75
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