Рамос забивает в чемпионате Франции раз в 215 минут, Месси – раз в 567 минут

Результативность Серхио Рамоса и Лионеля Месси в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 за «ПСЖ» заслуживает особого внимания.

36-летний испанский центральный защитник сегодня отметился вторым голом за парижан в чемпионате Франции, сыграв при этом всего 8 матчей. В среднем на один забитый гол у Рамоса уходит чуть больше 200 игровых минут.

34-летний аргентинец провёл во французской лиге 21 матч, но отличился всего трижды. Месси поражает чужие ворота в среднем почти втрое менее интенсивно, чем его коллега-защитник – раз в 567 минут.

Напомним, что Лионель Месси и Серхио Рамос пополнили состав «Пари Сен-Жермен» прошлым летом, перебравшись из «Барселоны» и мадридского «Реала» соответственно.