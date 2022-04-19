Месси может не сыграть в чемпионском матче

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси из-за травмы может пропустить игру 33-го тура Лиги 1 против «Анже», сообщает официальный сайт французского клуба.

По информации источника, аргентинец залечивает воспаление левого ахиллова сухожилия. Дополнительное обследование окончательно прояснит, сможет ли футболист принять участие в этом матче.

В текущем сезоне 34-летний форвард провёл за парижан 29 игр, в которых забил восемь голов и сделал 13 результативных передач.

Напомним, матч «Анже» — «ПСЖ» состоится в среду, 20 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Если парижани добудут победу в этой встрече, то станут недосягаемыми для своих конкурентов и оформят чемпионство за пять туров до конца турнира.