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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси может не сыграть в чемпионском матче

19 Апреля 2022 • 15:09 Комментировать
Анже
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ПСЖ
7.50 5.00 1.40
20.04 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси из-за травмы может пропустить игру 33-го тура Лиги 1 против «Анже», сообщает официальный сайт французского клуба.

По информации источника, аргентинец залечивает воспаление левого ахиллова сухожилия. Дополнительное обследование окончательно прояснит, сможет ли футболист принять участие в этом матче.

В текущем сезоне 34-летний форвард провёл за парижан 29 игр, в которых забил восемь голов и сделал 13 результативных передач.  

Напомним, матч «Анже» — «ПСЖ» состоится в среду, 20 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Если парижани добудут победу в этой встрече, то станут недосягаемыми для своих конкурентов и оформят чемпионство за пять туров до конца турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анже
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АНЖЕ ПСЖ
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