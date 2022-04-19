«ПСЖ» заинтересован в Гави

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави, сообщает Diario Sport.

По информации источника, руководство парижан активизировалось на фоне новостей о том, что испанец никак не может договориться о продлении контракта со своим нынешним клубом. Ранее сообщалось об интересе к Гави со стороны «Ливерпуля» и «Баварии».

В текущем сезоне 17-летний полузащитник провёл в составе «Барселоны» 33 матча во всех турнирах, забив два мяча и отдав шесть результативных передач. Действующее соглашение испанца с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 60 миллионов евро.