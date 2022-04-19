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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил работу Переса

19 Апреля 2022 • 10:53 Комментировать
Мальорка
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Алавес
2.13 3.25 3.70
Через 8 ч. 30 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что «королевский клуб» ожидает светлое будущее, благодаря его президенту Флорентино Пересу.

«Независимо от пришедших в команду футболистов, «Реал» продолжит находиться на высшем уровне в ближайшие годы, благодаря Пересу», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

После 32 туров «сливочные» уверенно лидируют в турнирной таблице испанской Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя «Барселону» на 15 очков. Также подопечные Анчелотти пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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