Анчелотти оценил работу Переса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что «королевский клуб» ожидает светлое будущее, благодаря его президенту Флорентино Пересу.

«Независимо от пришедших в команду футболистов, «Реал» продолжит находиться на высшем уровне в ближайшие годы, благодаря Пересу», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

После 32 туров «сливочные» уверенно лидируют в турнирной таблице испанской Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя «Барселону» на 15 очков. Также подопечные Анчелотти пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с «Манчестер Сити».