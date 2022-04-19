«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Бернарду Силве, сообщает Goal.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено предложить португальцу контракт уже нынешним летом.

Действующее соглашение 27-летнего футболиста в «горожанами» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 75 миллионов евро.

Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в 2017 году. Сумма трансфера составила 43 миллиона фунтов. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе английской команды 42 матча, отметившись в них 11 голами и 5 результативными передачами.